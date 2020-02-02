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عاجل.. الشرطة البريطانية تتحدث عن دوافع إرهابية وراء هجوم لندن

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:32 م
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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
الفجر
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قالت شرطة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأحد، إنه تم العثور على ما يشبه بالحزام الناسف حول جسد منفذ عملية الطعن في لندن، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وذكرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أنه تم إصابة شخصين في هجوم "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق بمنطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، وأكدت الشرطة على مقتل المهاجم.

وقالت الشرطة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب، وأعلنت السلطات إجراء تحقيق لتحديد طبيعة الهجوم.

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