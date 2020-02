فيلم FORD V FERRARI يحصد جائزة أفضل مونتاج من جوائز BAFTA 2020

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل تصوير سينمائي والتي ترشح لها كل من المصور السينمائي روجر ديكنز عن فيلم 1917، ورودريجو بريتو عن فيلم The Irishman ولروينس شير عن فيلم جوكر، وفيدون باباميشيل عن فيلم Le Mans '66 وجارين بلاسكي عن فيلم The Lighthouse.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم FORD V FERRARI لجائزة أفضل مونتاج من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم جوكر، وفيلم FORD V FERRARI وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.