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فيلم LITTLE WOMEN يحصد جائزة أفضل تصميم أزياء من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:41 م
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LITTLE WOMEN
LITTLE WOMEN
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم LITTLE WOMEN لجائزة أفضل تصميم أزياء من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Judy وفيلم Little Women وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل مونتاج، والتي ترشح لها كل من فيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم جوكر، وفيلم Le Mans '66 وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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