فيلم JOKER يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية من جوائز BAFTA 2020



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل تصميم أزياء والتي ترشح لها كل من فيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Judy وفيلم Little Women وفيلم Once Upon a Time in Hollywood.



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من الموسيقار توماس نيومان عن فيلم 1917، ومايكل جياتشينو عن فيلم Jojo Rabbit وHildur Guðnadóttir عن فيلم جوكر وأليكساندر ديسبلات عن فيلم Little Women وجون ويليامز عن فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.