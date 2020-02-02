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فيلم "LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE" يحصد جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:38 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

ومن ضمن المرشحين للفئة نفسها كل من فيلم Azaar وفيلم Goldfish وفيلم Kamali وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) وفيلم The Trap.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم بريطاني رسوم متحركة قصير، والتي ترشح لها كل من فيلم Granddad Was A Romantic وفيلم In Her Boots وفيلم The Magic Boat.
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