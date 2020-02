فيلم "LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE" يحصد جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير من جوائز BAFTA 2020

ومن ضمن المرشحين للفئة نفسها كل من فيلم Azaar وفيلم Goldfish وفيلم Kamali وفيلم Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) وفيلم The Trap.





ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم بريطاني رسوم متحركة قصير، والتي ترشح لها كل من فيلم Granddad Was A Romantic وفيلم In Her Boots وفيلم The Magic Boat.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".