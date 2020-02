فيلم "GRANDDAD WAS A ROMANTIC" يحصد جائزة أفضل فيلم بريطاني رسوم متحركة قصير من جوائز BAFTA 2020

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من فيلم Granddad Was A Romantic وفيلم In Her Boots وفيلم The Magic Boat.



وكان من ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، والتي ترشح لها كل من فيلم Frozen II وفيلم Klaus وفيلم A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon وفيلم Toy Story 4.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم GRANDDAD WAS A ROMANTIC لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".