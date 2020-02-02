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"جميلة وبسيطة ولذيذة".. هكذا هنئ صلاح عبدلله ساندرا في عيد ميلادها

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:28 م
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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
رباب مصطفي
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هنئ الفنان صلاح عبدلله المخرجة ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة له برفقة المخرجة ساندرا نشأت عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وعلق"عبدلله"قائلا":أيوة2\2\2020يوم غير عادي لإنه ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن الست ممكن تكون جميلة جدا وبسيطة جدا ولذيذة جدا ومتواضعة جدا ومبدعة قوي وجدعة قوى قوى قوى كل سنة وأنتي ساندرا أنشات" ونال العديد من الأعجابات والتعليقات.
سلسل "قيد عائلى ٢"

يذكر أن صلاح عبدالله، شارك فى بطولة مسلسل "قيد عائلي"، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول والثاني الذي يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، منة فضالي.

والجدير بالذكر أنَّ، صلاح عبد الله ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق "، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه في إطار 30 حلقة، حيث يعرض حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال المجتمع لهم، وهو بطولةصلاح عبد الله،أحمد عبد الله محمود، حمدي الميرغني،رحاب الجمل، أوس أوس،بيومى فؤاد، نهى عابدين،انتصار، هايدي رفعت.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، مشاركته في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد
"جميلة وبسيطة ولذيذة".. هكذا هنئ صلاح عبدلله ساندرا في عيد ميلادها
"جميلة وبسيطة ولذيذة".. هكذا هنئ صلاح عبدلله ساندرا في عيد ميلادها
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