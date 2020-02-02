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فيلم Klaus يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من جوائز BAFTA 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:26 م
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فيلم Klaus
فيلم Klaus
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم على موقع تويتر، عن حصد فيلم Klaus لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من حفل الجوائز الشهير باسم "بافتا أوورد".

ومن ضمن المرشحين لنفس الفئة من الجوائز، كل من فيلم Frozen II وفيلم Klaus وفيلم A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon وفيلم Toy Story 4.

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فيلم وثائقي التي ترشح لها كل من فيلم American Factory، وفيلم Apollo 11 وفيلم Diego Maradona وفيلم For Sama وفيلم The Great Hack.
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