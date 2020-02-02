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إجراء جديد من "الوطنية للصحافة" بشأن المساحات الإعلانية لانتخابات المحليات

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:03 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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خاطبت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن دعم المحليات للتجهيزات والمساحات الإعلانية المخصصة للمؤسسات الصحفية، نظرًا لأهميتها في دعم موارد المؤسسات.


وشددت الهيئة في بيان لها على أن حرية الصحافة وتطوير المحتوى الصحفي للتعبير عن اهتمامات وهموم المواطن المصري، هو أول طريق تطوير الصحافة والحفاظ على الدولة المصرية.


جاء ذلك على هامش اجتماع مشترك بين الهيئة برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، لدراسة أوضاع الصحافة القومية وخطط تطويرها المستقبلية، في ضوء خطة التطوير المتكاملة التي وضعتها الهيئة، وتم عرضها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

وقف تعيين الصحفيين وقف التعيين بالصحف القومية نقابة الصحفيين الوطنية للصحافة الفجر

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