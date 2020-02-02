بشير عبدالفتاح: أردوغان يهوى الكذب.. وفرنسا فضحت تركيا





وقال "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن اردوغان يهوى الكذب، معلقا: "شىء مؤلم أن يتحدث رئيس دولة بحجم تركيا بهذا الشكل".



وأوضح الباحث المتخصص بالشأن التركي: "أردوغان كان يتمنى تحقيق نتائج من زيارته إلى الجزائر ولكنها لم تتحقق ولذلك لجأ إلى الكذب، ونفس الشيء بالنسبة لزيارة لتونس".



ونوه إلى أن فرنسا فضحت إرسال تركيا السلاح إلى ليبيا، كما أن باريس من أشد الدول الأوروبية الرافضة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث استخدمت حق الفيتو، فضلًا عن اعترافها بمذابح الأرمن الذي ارتكبها العثمانيون أبان الحرب العالمية الأولي؛ مما يورط تركيا في مسائلات قانونية وجنائية وتعويضات.



علق الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث المتخصص بالشأن التركي بمركز الأهرام، على تكذيب الجزائر حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الذاكرة الوطنية قائلًا: "ليست المرة الأولى الذي يقوم اردوغان بالتضليل وخداع شعبه والعالم، وإنما قبلها بأسابيع عندما زار تونس أردوغان أدعى أنه تفاهم مع الرئيس التونسي بشأن تدخل عسكري في ليبيا عبر تونس، والرئاسة التونسية كذبت ذلك".