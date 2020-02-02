Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشير عبدالفتاح: أردوغان يهوى الكذب.. وفرنسا فضحت تركيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:57 م
Advertisements
ارودغان
ارودغان
داليا الحسين
Advertisements
علق الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث المتخصص بالشأن التركي بمركز الأهرام، على تكذيب الجزائر حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الذاكرة الوطنية قائلًا: "ليست المرة الأولى الذي يقوم اردوغان بالتضليل وخداع شعبه والعالم، وإنما قبلها بأسابيع عندما زار تونس أردوغان أدعى أنه تفاهم مع الرئيس التونسي بشأن تدخل عسكري في ليبيا عبر تونس، والرئاسة التونسية كذبت ذلك".

وقال "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن اردوغان يهوى الكذب، معلقا: "شىء مؤلم أن يتحدث رئيس دولة بحجم تركيا بهذا الشكل".

وأوضح الباحث المتخصص بالشأن التركي: "أردوغان كان يتمنى تحقيق نتائج من زيارته إلى الجزائر ولكنها لم تتحقق ولذلك لجأ إلى الكذب، ونفس الشيء بالنسبة لزيارة لتونس".

ونوه إلى أن فرنسا فضحت إرسال تركيا السلاح إلى ليبيا، كما أن باريس من أشد الدول الأوروبية الرافضة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث استخدمت حق الفيتو، فضلًا عن اعترافها بمذابح الأرمن الذي ارتكبها العثمانيون أبان الحرب العالمية الأولي؛ مما يورط تركيا في مسائلات قانونية وجنائية وتعويضات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا بشير عبدالفتاح اردوغان

أخبار تهمك

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ يوم

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ أقل من نصف ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ تاريخ يكشف عن أقوى رد على تركيا

بشير عبدالفتاح: ما يقوم به أردوغان هو مؤشر للنهاية له

خبير استراتيجي: جرائم قوات "أردوغان" في حق أكراد سوريا فتحت ملف مذابح الأرمن (فيديو)

متخصص بالشأن التركي عن اتفاق أردوغان والسراج: "مش معترف به" (فيديو)

بشير عبدالفتاح: ترسيم حدود المتوسط أصاب أردوغان بالجنون

خبايا زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس وعودته خالي الوفاض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

08:05 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status