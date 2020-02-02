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دورات تدريبية مشتركة بين "الوطنية للصحافة" والنقابة.. وتكليف بحصر المؤقتين

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:41 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على ضرورة التعاون مع نقابة الصحفيين في عقد دورات تدريبية مشتركة، وندوات لتطوير المحتوى الصحفي، كمدخل أساسي لجذب القراء وعودة الثقة والمصداقية، وتجنب التكرار وعدم التميز، مع الحرص على تحقيق التعددية والتنوع في المحتوى المُقدم وتعبيره عن كافة الآراء والتوجهات.


ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى ضرورة ضع خطة متكاملة لتنمية الكوادر البشرية، وذلك من خلال برامج تدريبية مشتركة مع النقابة،  تقوم على تطوير إمكانيات ومهارات شباب الصحفيين ومهنة الصحافة لخدمة مؤسساتهم في ضوء الثورة الرقمية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، دعم خطط استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية "غير المستغلة" في مشروعات استثمارية، تخصص عائداتها لتنمية موارد المؤسسات وتطويرها، على أن يتم إقرار أي عملية استغلال أو بيع للأصول من خلال مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وجمعياتها العمومية وبموافقة الهيئة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مشترك بين الهيئة برئاسة كرم جبر، ومجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، وزالذي قدم فيه "جبر" لخطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مركزًا على جوانبها المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب وتطوير المحتوى، وخطة استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية في مشروعات استثمارية توظف عائداتها لتنمية موارد المؤسسات.

وأقرت الهيئة بأهمية الحوار الدائم مع نقابة الصحفيين، في ضوء خطط تطوير المهنة وترقية أوضاع الصحفيين والمؤسسات الصحفية.


وشددت الهيئة على ضرورة دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية، وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.

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الكلمات المفتاحية

وقف تعيين الصحفيين وقف التعيين بالصحف القومية نقابة الصحفيين الوطنية للصحافة الفجر

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