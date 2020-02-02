منظمة الصحة العالمية: يجب عدم الهلع من فيروس "كورونا"

قالت الدكتور داليا سمهوري، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تسجل أي حالة من الإصابات بمرض كورونا في منطقة المتوسط، إلا في دول الإمارات التي سجلت 5 حالات.



وطالبت "سمهوري"، خلال كلمة لفضائية "مساء dmc"، مساء الأحد، بعدم وجود أي حالة من الهلع بين المواطنين، واتباع الإجراءات التقليدية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم المبالغة في ردة الفعل مثل عدم الذهاب لحضور المناسبات العادية.



وشددت على ضرورة الحياة بشكل عادي، واتخاذ اجراءات الوقاية العادية، لافتة إلى أن إجراءات التعامل مع البرد هي الأفضل لوقاية النفس من الفيروس كورونا.

