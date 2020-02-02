إطلالة ذهبية جذابة لـ"زوي كرافيتس" على السجادة الحمراء بحفل "بافتا"



و تحتضن قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل "كاست" لفيلم.



وعرفت زوي في الأيام الماضية، باختيارها رسميا لتجسيد شخصية "كات وومان" ضمن فيلم باتمان المرتقب الذي سيظهر به النجم روبيرت باتنسون بشخصية الرجل الوطواط.