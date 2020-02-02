محمد ثروت يكشف لـ"الفجر الفني" عن رأيه في عرض "اللعبة" على "شاهد"

أشار الفنان محمد ثروت، انه سعيد بعرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "اللعبة"، على منصة "شاهد نت".





وكشف في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، انه سعيد بعرض مسلسل "اللعبة"، على منصة "شاهد نت"، موضحًا ذلك قائلًا:""شئ جميل أن المسلسل يتعرض على موقع "شاهد نت" لأن ردود فعل الجمهور على منصة "شاهد" مختلفة عن ردود فعل الجمهور على التلفزيون لان التلفزيون بيكون فيه نوع من المجاملة أما في منصة "شاهد" الوضع مختلف فالجمهور بيدفع اشتراك لكي يشاهد المسلسل لذلك ردود فعل الجمهور بيكون فيها نوع من المصداقية".



ويذكر ان آخر أعمال محمد ثروت، مسلسل "اللعبة"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان ماجد وشيكو مي كساب وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج معتز التوني.