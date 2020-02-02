خاص لـ"الفجر الفني" صفاء جلال ضيفة شرف مسلسل "فالنتينو"

أكدت الفنانة المصرية صفاء جلال، انها سعيدة بمشاركتها في مسلسل الزعيم "عادل امام"، الذي يعرض خلال رمضان 2020.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني"، انها حتي لم تشارك في اي عمل خلال رمضان القادم سوء مسلسل "فالنتينو" ستشارك فيه كضيفة شرف مع الزعيم عادل امام وداليا البحير ورانيا محمود ياسين ودلال عبد العزيز.



ويذكر ان آخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "بخط اليد"، الذي تدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد رزق وأحمد كمال وإيمان العاصي، وسوسن يدر ومحمد حاتم، والمسلسل من إخراج شرين عادل، ومن تأليف هالة الزغندي.