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إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:48 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في إشتباكات بالأسلحة البيضاء، بقرية البراهمة، في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية.

وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من محمد نعيم أحمد محمود، 31 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 12سم ويعاني من إضطرابات تصل الى فقدان الوعي وتم تحويله الى مستشفى قنا العام، ومحمد بيومي محمد محمود، ٤٢ عاما، بجرح قطعي بالرأس طوله ١٠سم وتم حجزه بمستشفى قفط المركزي، ومحمد سيد بربري،20عاما، من سفاجا بالبحر الأحمر، بجرح ردي بفروة الرأس وتم علاجه بمستشفى قفط المركزي، بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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