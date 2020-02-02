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الدول العربية تقوم يإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قامت دول عربية بالعمل على عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل، وظهر ذلك جليًا في عدد من المطارات، بالإضافة إلى إجلاء الكثير من هذه الدول رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من الصين.

فقررت الأردن، منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين، من دخول أراضي البلاد وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، الذي قتل حتى الآن 305 أشخاص.

وعاد 167 مواطناً مغربياً، اليوم، إلى البلاد في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا القاتل، على أن يتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة 20 يومًا.

وعلقت سلطنة عمان وشركة الخطوط الجوية السعودية، في وقت سابق من اليوم، الرحلات إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان على متن رحلة خاصة، بموافقة الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعرضت معظم بورصات الشرق الأوسط، اليوم، لضغوط متأثرة بهبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط، يوم الجمعة الماضي، مع تصاعد المخاوف من الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن فيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في 24 دولة إلى أكثر من 14 ألفا و600 مصاب، غالبيتهم من الصين، و100 في 20 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكورونا الدول العربية

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