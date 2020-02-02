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وزير العمل السعودي يصدر قرارًا لتوطين مهنة الصيدلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع وزارة الصحة قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 %.


وسوف يطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.


ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.


يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" و مجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقاً لأهداف مبادرة "توطين المهن" إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20 / 01 / 1440 هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات، كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات؛ ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني.

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الكلمات المفتاحية

مهمنة الصيدلة قرار توطين العمل الصحة

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