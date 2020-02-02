Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد ثروت يتعاقد على مسلسل "طلقني شكرا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:18 م
Advertisements
محمد ثروت
محمد ثروت
يارا أحمد
Advertisements


تعاقد الفنان محمد ثروت مع شركة " هالك ستوديوز" علي المشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي " طلقني شكرا" والذي من المفترض أن يذاع علي عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة

وتدور احداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول المشكلات بين الأزواج والتي تصل إلي الطلاق وانهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الاسرية المتكررة ، وتسليط الضوء علي هذه الأزمات التي من السهل تلاشيها
مسلسل " طلقني شكرا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر وإنتاج شركة " هالك استوديوز"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان افلام جديدة، مسلسل الزعيم اخبار الفن

أخبار تهمك

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 22 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعة و 9 دقيقة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 21 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 21 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 22 ساعة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ أقل من ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. كتب بصوت الإعلامية إيناس ثروت

"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح كليب باسكال مشعلاني "اتعذبت كفاية" خلال ساعات

دينا الشربيني تكشف مفاجأة وجود جزء ثاني من مسلسل "زي الشمس" (فيديو)

أحمد فلوكس وهنا شيحة يعودان من جديد بـ"طلقني شكرا"

نجوم الفن وهنا شيحة وفلوكس يعودون من خلال "طلقني شكرًا"

"طلقني شكراً".. تعاقد هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهما

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status