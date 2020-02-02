بمشاركة 14 دولة عربية.. ٢٠٠ فيلم في مهرجان البحرين السينمائي







أكدت رئيس مهرجان البحرين السينمائى منصورة الجمري إن عدد الأفلام التي تقدمت بطلبات المشاركة في مسابقة المهرجان بلغت أكثر من ٢٠٠ فيلم، تمثل أربعة عشرة دولة عربية هي؛ البحرين الدولة المضيفة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان ومصر والعراق وسوريا والأردن والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان.





وأضافت رئيس المهرجان " الجمري " إنه تم الإنتهاء من مرحلة تلقى الأعمال المشاركة حيث تم إغلاق باب المشاركة في مسابقة المهرجان. وكانت إدارة المهرجان حددت يوم الجمعة الموافق ٣١ يناير موعداً أخيراً لاستقبال طلبات المشاركة في مسابقة المهرجان الذي تقام دورته الأولى خلال الفترة من ٤ إلى ٨ مارس ٢٠٢٠ المقبل.





وقالت الجمري أن مسابقة المهرجان تشمل أربعة أنواع من الأفلام، هي؛ الروائية القصيرة والوثائقية والتحريك وأفلام المرأة مشددة أن المشاركة في مسابقة المهرجان محصورة في المخرجين العرب فقط.





ويهدف مهرجان البحرين السينمائي الذي ينظمه نادي البحرين للسينما إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.





تقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 4 لغاية 8 مارس 2020 وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار. ويقام المهرجان بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي. ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.