قطر تسعى لفرض نفوذها بالسودان وتحويلها إلى واحة لمطاريد الإخوان





تعمل قطر على فرض نفوذها في الخرطوم؛ لتحقيق أكبر مكاسب لها وللنظام ولإعادة جماعة الإخوان مجددًا، وذلك بعدما بدأت الخرطوم، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر لمدة تصل إلى 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى"إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.





وتسعى قطر لهدم نظام الحكومة السودانية الجديد، وترفض القيادة الجديدة في الخرطوم دور قطر المشبوه في البلاد، الذى حول بلاد النيلين إلى واحة لمطاريد الإخوان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.





و قال السفير القطري بالسودان عبد الرحمن الكبيسي، في مخطط جديد تلعبه الدوحة، إن "الدوحة تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان"، وذلك في محاولة من قطر لوضع بصمة ثابتة بالخرطوم تسهل عليها الألاعيب الخبيثة التي تسعى لتنفيذها داخل البلاد بضخ مزيد من الأموال لإخوان السودان وتنفيذ مخططاتهم.





وأعرب السفير القطري بالسودان، عن رغبة الدوحة في تعزيز التعاون مع السودان بكل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.





وأضاف الكبيسي: إن قطر سوف تنفذ مزيدًا من الاستثمارات بالسودان في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، وستشجع القطاع الخاص القطري على الاستثمار بالسودان في كافة المجالات، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المرتقبة ولا تاريخ ضخها.



