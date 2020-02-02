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أرسنال vs فبراير.. 5 مباريات حاسمة تنتظر الجانرز

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:39 م
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أرسنال
أرسنال
احمد عصام
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يدخل فريق أرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا شهر فبراير من أجل تحسين النتائج الذي يحققها النادي في الفترة الأخيرة خاصة هذا الموسم ومع رحيل يوناي إيمري المدرب السابق في منتصف الموسم.

وسيخوض الجانرز 5 مباريات خلال هذا الشهر، حيث سيلعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهتين حاسمتين في بطولة الدوري الأوروبي.

مباريات أرسنال في شهر فبراير :-

- بيرنلي vs بيرنلي .. يوم 2 فبراير في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي.

- أرسنال vs نيوكاسل يونايتد .. يوم 16 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي.

- اولمبياكوس vs أرسنال .. يوم 20 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الأوروبي.

- أرسنال vs ايفرتون .. يوم 23 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي.

- أرسنال vs أولمبياكوس .. يوم 27 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الأوروبي.
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الاكو ارسنال بيرنلي أرسنال

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