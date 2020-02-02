محمد كشك يطالب بطباعة أسعار السلع في المحلات بطريقة برايل

قال محمد كشك، إن المكفوفين في مصر يعانون عند ذهابهم للأسواق لشراء سلع معينة، حيث أن البائعين يرفضوا أن يقوم المكفوفين بالتحسيس على الخضراوات والفاكهة والملابس أثناء شراءها، معقبًا: "كل بياع يقولوك متحسسش ودا حقهم حتى لا تتلف السلع".





وناشد "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، بطباعة قائمة بالسلع المتاحة وأسعارها بالمولات والمحلات الكبرى بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين على الوصول لما يريدوا شراءه بسهولة.



