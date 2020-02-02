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محمد كشك يطالب بطباعة أسعار السلع في المحلات بطريقة برايل

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد كشك، إن المكفوفين في مصر يعانون عند ذهابهم للأسواق لشراء سلع معينة، حيث أن البائعين يرفضوا أن يقوم المكفوفين بالتحسيس على الخضراوات والفاكهة والملابس أثناء شراءها، معقبًا: "كل بياع يقولوك متحسسش ودا حقهم حتى لا تتلف السلع".

وناشد "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، بطباعة قائمة بالسلع المتاحة وأسعارها بالمولات والمحلات الكبرى بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين على الوصول لما يريدوا شراءه بسهولة.

وشدد، على أن هناك الكثير من الدول تقوم بتوفير قوائم بالسلع بطريقة برايل، وهناك دول أخرى قام المسئولين بها بطباعة أسماء الأدوية بطريقة برايل على العبوات من الخارج، للتعرف على الدواء الذي يتناوله ومدة صلاحيته، مؤكدًا أن طباعة هذه القوائم ليس مكلفة، ولا بد أن نقوم بذلك حتى يشعر المكفوفين بقيمتهم.
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الكلمات المفتاحية

محمد كشك سلع برايل أسعار

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