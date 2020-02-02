Advertisements
محمد كشك: أحداث بورسعيد كانت تستهدف تدمير وتفتيت الوطن بأكمله
الأحد 02/فبراير/2020 - 04:26 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال محمد كشك، إن 1 فبراير يتزامن مع ذكرى أليمة، ذكرى نداء وصرخة للجميع يجب علينا أن نتكاتف لمحوها من الأذهان، وهي ذكرى أحداث بورسعيد.
وأضاف "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، أنه في أحداث بورسعيد كانوا العابثين بهذا الوطن يريدوا به شرًا، لكن الله عز وجل جعل كيدهم في نحرهم، وتصدى لكل الأيادي التي تعبث بهذا الوطن تصدي غير طبيعي، وربنا وقف مع هذا الشعب حتى عبر هذه الأزمة.
وشدد، على أن هذه الأزمة لم تكن تستهدف الألتراس أو غيره، وإنما كانت تستهدف تفتيت الوطن والشعب المصري بأكمله، معقبًا: "نشكر ربنا أن الأزمة عدت والوطن وحدة واحدة، والشعب متكاتف على قلب رجل واحد، وأنه سخر لمصر قيادات حكيمه في هذا التوقيت أمثال المشير حسين طنطاوي، والسيد عبد الفتاح السيسي، الذين استطاعوا أن يعبروا بمصر لبر الأمان، ويارب الرسالة توصل ونكون استوعبنا الدرس أن هناك محاولات تحاك ضدنا لتدميرنا وتفتيتنا".
Advertisements