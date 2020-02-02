محمد كشك: أحداث بورسعيد كانت تستهدف تدمير وتفتيت الوطن بأكمله

قال محمد كشك، إن 1 فبراير يتزامن مع ذكرى أليمة، ذكرى نداء وصرخة للجميع يجب علينا أن نتكاتف لمحوها من الأذهان، وهي ذكرى أحداث بورسعيد.





وأضاف "كشك"، خلال تقديمه برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، أنه في أحداث بورسعيد كانوا العابثين بهذا الوطن يريدوا به شرًا، لكن الله عز وجل جعل كيدهم في نحرهم، وتصدى لكل الأيادي التي تعبث بهذا الوطن تصدي غير طبيعي، وربنا وقف مع هذا الشعب حتى عبر هذه الأزمة.



