"محمدي" أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق

انتخب المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق للمرة الثانية علي التوالي، ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق المصرية، أمينا عاما للاتحاد الدولي لدورة تستمر 4 سنوات (2020-2024) وذلك خلال فاعليات المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم.



كما انتخب المؤتمر جاناكا أديكاري من سريلانكا، رئيسا للاتحاد، ولفتريوس جورجيا من قبرص، أمينا عاما مساعداً، وأندونيس ليكارس من اليونان، نائبا للرئيس عن أوروبا، وشيراج كوار من نيبال، نائبا للرئيس عن أسيا، وأنس الخطيب من سوريا، نائبا للرئيس عن الشرق الأوسط، وكل من إيهاب رعد من لبنان، وفرانسيسكو مارتن من البرتغال، عضوي الأمانة العامة للاتحاد الدولي.



وعرض ممدوح محمدي خلال الجلسة المسائية للمؤتمر تقرير أنشطة الخمس سنوات، فضلا عن تقرير رئيس الاتحاد.