Advertisements
Advertisements
Advertisements

"محمدي" أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:19 م
Advertisements
ممدوح محمدي
ممدوح محمدي
إسماعيل منطاوي
Advertisements
انتخب المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق للمرة الثانية علي التوالي، ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق المصرية، أمينا عاما للاتحاد الدولي لدورة تستمر 4 سنوات (2020-2024) وذلك خلال فاعليات المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم.

كما انتخب المؤتمر جاناكا أديكاري من سريلانكا، رئيسا للاتحاد، ولفتريوس جورجيا من قبرص، أمينا عاما مساعداً، وأندونيس ليكارس من اليونان، نائبا للرئيس عن أوروبا، وشيراج كوار من نيبال، نائبا للرئيس عن أسيا، وأنس الخطيب من سوريا، نائبا للرئيس عن الشرق الأوسط، وكل من إيهاب رعد من لبنان، وفرانسيسكو مارتن من البرتغال، عضوي الأمانة العامة للاتحاد الدولي.

وعرض ممدوح محمدي خلال الجلسة المسائية للمؤتمر تقرير أنشطة الخمس سنوات، فضلا عن تقرير رئيس الاتحاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممدوح محمدي القوي العاملة السياحة والفنادق الإسكندرية

أخبار تهمك

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ يوم

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 19 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 20 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 21 ساعة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل| بعد انتشار الكورونا في عدة دول.. كارثة جديدة تهدد الحياة بأفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. "سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم

بدء فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمايات بمشاركة 14 دولة‎

توقيع بروتوكول تعاون بين "العاملين بالصحافة والإعلام" و"الاتحاد المهني السوري" (صور)

نقابة "العاملين بالمناجم والمحاجر" تنتهي من دورتها التثقيفية حول تنمية المجتمع.. (صور)

"عمال مصر": خطة شاملة لتأهيل الكوادر.. وإنشاء صفحة على "الفيس بوك"

قرار هام لمجلس الوزراء بشأن معاشات عدد من قدامى النقابيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status