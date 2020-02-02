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رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح فيورنتينا بثلاثية (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:40 م
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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اكتسح فريق يوفنتوس نظيره فيورنتينا بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد في الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

أحرز ليوفنتوس كريستيانو رونالدو من ضربتي جزاء ليسجل للمباراة التاسعة على التوالي وماتيس دي ليخت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان أقرب ملاحقيه بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 25 في المركز الـ14 من جدول الترتيب.

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