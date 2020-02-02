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تعرف على أهم معالم مدينة ووهان الصينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:55 م
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مدينة ووهان الصينية
مدينة ووهان الصينية
آية سويد
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أصبحت مدينة ووهان الصينية من أشهر المدن حول العالم، بعد أن باتت بؤرة لانتشار فيروس كورونا القتال، الذي أصاب أكثر من 15 ألف شخص وأدى إلى وفاة ما يزيد عن 300 شخص، وذلك رغم تاريخها العريق واعتبارها ضمن أفضل المدن حول العالم في مجال التعليم.

وووهان هي عاصمة مقاطعة هوبي الموجودة في وسط المناطق الصينية النائية عند تقاطع نهري اليانجستي وهانجيانج، وواحدة من أقدم المدن الكبرى في الصين، حتى أنها أقدم من بكين ويمتد عمرها لأكثر من 3500 سنة، وكانت مركزًا رئيسيًا للفنون وخاصة الشعر والدراسات الفكرية خاصة خلال حكم المغول، وشهدت الكثير من المعارك الحربية طوال تاريخها لذلك تشتهر بأبراجها وحصونها التاريخية، وبها العديد من المعالم التجارية، ومنها:

*جسر نهر اليانجستي
وهو أول جسر بني على نهر اليانجستي عام 1955 ويبلغ طوله 1670 متر، ويضم 8 أرصفة و9 أنفاق، ومن أكبر الجسور على مستوى العالم 

*برج الرافعة الصفراء
وهو نموذج معماري لشكل العمارة الصينية القديمة، ويعتبر رمز لمدينة ووهان وتم بنائه عام 223 م خلال فترة الممالك الثلاثة وكان مكانا للمشاهير والشعراء والفنانين، ويصل ارتفاعه إلى 51 متر ومكون من 5 طوابق ومغطى بالبلاط الأصفر والأعمدة الحمراء.

*حديقة حيوانات ووهان
وتعتبر جزيرة شبه طبيعية لتغذية الحيوانات وحمايتها من الانقراض وإجراء البحوث عليها، وواحدة من أكبر 8 حدائق حيوان في الصين، تضم أكثر من 300 نوع من الحيوانات التي يصل عددها إلى 4000 حيوان برى وبحري وطير، والكثير من الأشجار والزهور، وتحتل مساحة 80 هكتار.

*متحف مقاطعة هوبي
يقع في مقاطعة تشانج ووهان وهو واحد من أكثر المتاحف شهرة في الصين، وله أهمية ثقافية وتاريخية كبرى، وتم بنائه عام 1953، ويضم أكثر من 200 ألف أثر ثقافي وتاريخي وأجزاء من المقابر والآثار التاريخية.

*بركة جنة مولان
وتضم أكثر من 200 منظر طبيعي من شلالات وجداول وأنهار وصخور وأشجار وغيرها، وبحيرات، وتعتبرمقرا لممارسة العاب الشاطئ والسباحة

*معبد يوهان البوذي
وهو واحد من أكبر 4 معابد بوذة في مقاطعة هوبي، وتم بنائه بالتزامن مع قيام جمهورية الصين الشعبية، وهو يغطي مساحة 47 ألف متر مربع، ومكون من 5 ساحات و28 قاعة ومعبد والكثير من الماثيل والأعمال الفنية الرائعة.

*جبل مولان
ويقع على بعد 50 كم من ووهان ويصل ارتفاعه إلى 582 متر فوق مستوى سطح البحر، ويضم العديد من المعابد والكثير من المناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة لنهر شيشوي وحديقة الزهور، ويعتبر مزار ديني شهير منذ أكثر من 1000 سنة.

*حديقة ووهان النباتية
توجد في الجزء الشرقي من مدينة ووهان وتضم أكثر من 4 آلاف نوع من النباتات، وتمتد على مساحة 70 هكتار، ولديها أكبر احتياطي من عنب الثعلب، وأكبر حديقة نباتات مائية، وبها قسم خاص لحماية الحيوانات المهاجرة.

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الكلمات المفتاحية

ووهان مدينة ووهان الصينية

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