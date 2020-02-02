كيف تنشئ طفل ناجح اجتماعيا؟

يعبر كل والد عن حبه لابنائه بطريقته الخاصة. فعندما لا يرغب الطفل في محاولة القيام بشيء ما، يتجاوب بعض الاباء مع رغبة الطفل ولا يجبرانه على فعل أشياء لا يحبها. علي سبيل المثال، عندما يطلب الوالدان من طفلهم أن يرحب بالآخرين، ولا يرغب الابن في التحدث، قد يرون أنه لا يزال صغيرًا، ولن يصرا علي موقفهما.



بمرور الوقت، يطور الأطفال هذه العادة. بمجرد مقابلة الناس، ولن يظهروا اي ترحيب باي شخص. وبتقدمهم في السن، سيتم اعتبارهم غير مهذبين.



في الواقع، فإن السبب الرئيسي وراء تحول الأطفال إلى هذه الطريقة هو أن الآباء لا يصرون على تعليم أطفالهم الأشياء الصحيحة عندما يكونوا صغارًا. إذا أصر الوالدان على ذلك، سينشئون شخص ناجح اجتماعيا.



لا يتطور سلوك الشخص بين عشية وضحاها، بل يتشكل مع مرور الوقت، وتصبح عادات شخصية. قد يقول الكثيرون منا أن أطفال عائلة معينة سيئون للغاية ومهملون. في الواقع، يرجع السبب في ذلك إلى أن الآباء لم يصروا على مساعدة أطفالهم، ولم يهتموا بتصحيح سلوكهم عندما كانوا صغارًا. هذا هو السبب في تطوير الطفل لهذه العادات السيئة.



اذا رغب الآباء في نجاح أطفالهم وتعليمهم جيدًا. يجب عليهم تصحيح سلوكهم، واجبارهم علي ترك العادات السيئة في سن مبكرة. علي سبيل المثال، يجب على الآباء إجبار أطفالهم على تجنب استخدام الهواتف المحمولة. فقد يؤثر هذا الاستخدام علي ادائهم الدراسي فيما بعد.



نظرًا لأن الطفل لا يزال في مرحلة النمو والتطور، فليس لديه القدرة على تمييز أشياء كثيرة، وقد يكون للهاتف المحمول تأثير سلبي على الطفل. لذلك، يجب أن يلعب الآباء دورًا إشرافيًا جيدًا وأن يكونوا صارمين مع أطفالهم. هذه هي المساعدة التي يحتاجها الطفل. خلاف ذلك، سوف تؤذي فقط حياة الطفل.



كما يجب على الآباء إجبار أطفالهم على القراءة. من الصعب للغاية على العديد من الأطفال الصبر لانهاء قراءة قصة او كتاب. لكن إذا أراد الاباء أن يكون لأطفالهم أداء أكاديمي جيد، فيجب عليهم مساعدة أطفالهم على تنمية عادة القراءة.



في الدراسة، يجبر الاباء ابنائهم علي تعلم الجمع والطرح، وإذا لم ينجحوا في ذلك سيحاولوا استخدام كافة الطرق الممكنة، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها العملية، حتى لو كان الطفل يبكي، لأنهم يعرفون انه بدون إصرارهم، ربما يتخلى طفلهم عن التعلم. لذا يجب بذل نفس الجهد والصبر حتي يحب القراءة.



قد يكون الطفل غير سعيد ويفقد أعصابه في ذلك الوقت، ولكن عندما يكبر، سيفهم والديه، وسيكون ممتنًا لإصرارهم وعدم استسلامهم.

