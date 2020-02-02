مسؤول روسي: خطة السلام تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة حول خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية إن خطة السلام تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة، مضيفًا: "نرى رد فعل الفلسطينيين ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التي وقفت بجانب الفلسطينيين في رفض الخطة. هذا يبعث بالطبع على التفكير في جدواها".

ونقلت وكالة "رويترز"، أن السلطة الفلسطينية قطعت كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بالأمن بعد أن رفضت خطة السلام الأميركية.

وأوضح بيسكوف، أن روسيا تجري عملية تحليل ودراسة للخطة التي أعدتها إدارة البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن "الملاحظة الأولية هي أن الخطة لقيت دعما من طرف إسرائيل، ودعما من عدد من الدول الأخرى، لكنها وجدت رفضا قطعيا من طرف فلسطين، الطرف المشارك بطريقة مباشرة".