"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"

تصدر فيديو كليب أغنية "أنا وياك" للفنان اللبناني زياد برجي، تريند تطبيق الأغاني الأشهر في الوطن العربي "أنغامي" وبالإضافة إلى نسب مشاهدتها عبر "يوتيوب" التي تقترب من المليون الثاني وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.





أغنية"أنا وياك" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم زياد، الجديد "يوم إيه يوم لاء"، والذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم 6 فبراير الجاري".





من جانبه أعرب زياد، عن سعادته بنجاح الأغنية وبردود الأفعال القوية التي تلاقاها عقب طرح "أنا وياك" وتمنى أ ن ينال الفيلم إعجاب الجميع ، مؤكداً حرصه على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في بعض السينمات ".



