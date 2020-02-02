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"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر فيديو كليب أغنية "أنا وياك" للفنان اللبناني زياد برجي، تريند  تطبيق الأغاني الأشهر في الوطن العربي  "أنغامي" وبالإضافة إلى نسب مشاهدتها عبر "يوتيوب" التي تقترب من المليون الثاني وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.


أغنية"أنا وياك" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم زياد، الجديد "يوم إيه يوم لاء"، والذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم 6 فبراير الجاري".


من جانبه أعرب زياد، عن سعادته بنجاح الأغنية وبردود الأفعال القوية التي تلاقاها عقب طرح "أنا وياك" وتمنى أ ن ينال الفيلم إعجاب الجميع ، مؤكداً حرصه على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في بعض السينمات ".


جدير بالذكر أن فيلم "يوم إيه يوم لاء"، من إنتاج صبحي سنان، وتأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس، ومن بطولة نخبة كبيرة من نجوم في الوطن العربي أبرزهم: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ميا سعيد.
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
"أنا وياك" لزياد برجي تتصدر تريند "أنغامي" ووتخطى المليون عبر"يوتيوب"
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الكلمات المفتاحية

زياد برجي

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