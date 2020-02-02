تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.5 مليون ورقة مالية بقيمة 793.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 14.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.05%.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16045 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5165 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



