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رونالدو يسخر من حارس فيورنتينا في ركلة الجزاء الثانية (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:12 م
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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أحرز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء جديدة في مرمى دراجوفسكي حارس فيورنتينا خلال اللقاء المقام بينهما في الدوري الإيطالي.
 
ورد كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء على تصريحات دراجوفسكي بتسجيل الذي أكد قبل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا أنه درس رونالدو ومستعد للتحدي لصد ركلة جزاء منه في حالة الحصول عليها فعوقب بهدفين
 
وحرص رونالدو على مداعبة دراجوفكسي قبل تسجيل الركلة الثانية كرد غير مباشر على تصريحات قبل لقاء يوفنتوس وفيورنتينا

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" في الدقيقة 40 من زمن المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي ثم جاءت الركلة الثانية في الدقيقة 80.
 
وبدأ يوفنتوس ضد فيورنتينا بالتشكيل التالى: تشيزنى - كوادرادو - دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو - بيانيتش - رابيو - بينتانكور - كوستا - كريستيانو رونالدو - هيجواين.


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