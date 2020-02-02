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وزير الصحة الأسبق: لا يمكن مقاومة فيروس كورونا في هذه الحالة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، إن جميع البلاد بها الأنفلونزا الموسمية التي تظهر خلال فصل الشتاء، منوهًا بأن فيروس كورونا الذي ظهر بالصين، وهناك قلق عالمي منه، هو من الفيروسات المعروفة لدى العالم بأنها من بين الفيروسات التي تُصيب الجهاز التنفسي.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا ظهر في جنوب شرق آسيا عام 2003، واشتهر بمرض السرس، وكان معروف بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، ثم ظهر فيروس أخر بعدها بعدة سنوات في بعض دول الخليج وسمي متلازمة الشرق الأوسط وكان المسبب لها أيضًا فيروس كورونا.

وتابع وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، أن فيروس كورونا يُصيب الإنسان والحيوانات والطيور والأسماك ايضًا، وعندما ينتقل الفيروس من الحيوانات والمأكولات للبشر لا يكون هناك أي مقاومة له، مشيرًا إلى أن فترة حضانة الفيروس 14 يوم، وحتى نضمن عدم انتقال الوباء داخل مصر، لابد من مراقبة الركاب على الطائرة وإبلاغ الحجر الصحي عن أي مريض، مع احتجازهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوم فترة حضانة المرض.
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الكلمات المفتاحية

وزير الصحة الأسبق فيروس الكورونا الحيوانات أخبار مصر

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