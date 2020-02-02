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كاريكاتير صحيفة معاريف يسخر من نتنياهو

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:40 م
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بوابة الفجر
الحسين محمد
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نشرت صحيفة معاريف العبرية فى عددها الصادر اليوم، رسمًا كاريكاتيريًا يسخر من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بسبب فشل إدارته للبلاد، وتسببه فى لجوء الدولة العبرية الى انتخابات برلمانية ثالثة ستكلف الحكومة،ملايين الشيقلات،بالإضافة الى تورطه فى قضايا عدة قد تطيح به الى السجن، بعد أن اضطر لرفض طلب الحصانه من الكنيست لإنقاذه من المحاكمة.

ويأتى ذلك على الرغم الدعم الذى يلقاه من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا،والذى جسدته الصحيفة فى الرسم الكاريكاتيرى.

ويظهر نتنياهو فى الرسم وهو محاط بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهما يغدقان عليه بالهدايا السخية، والتى لم تشفع له للحصول على شعبية أكثر من خلال الاستطلاعات الجماهيرية قبل الانتخابات البرلمانية التى ستجرى بعد شهر من الآن.

الهدايا أو المكاسب السياسية التى حصل عليها، شملت قرار ترامب بنقل السفارة الاسرائيلية إلى القدس، ومساعدته على تنظيم مؤتمر دولى فى إسرائيل لتخليد ذكرى قتلى الاحداث النازية، الذى دعا إليه عدد من زعماء العالم، ومؤخرًا منحه صفقة القرن التى تتيح له ضم مساحات اخرى من الأراضى الفلسطينية، وأخيرًا موافقة الرئيس الروسى على طلبه الشخصى، بالإفراج عن فتاة إسرائيلية بعد أن تم العثور بحوزتها فى مطار موسكو على مخدر الحشيش، وادانتها بالسجن لمدة سبع سنوات.

وصور الرسم نتنياهو وهو يقول لهما ممتنًا "استحلفكم بالله يا أصدقائى ان تتركوا شيئًا للإنتخابات الرابعة "،فى اشارة الى إعادة الانتخابات للمرة الرابعة، وتوقع استمرار تعنته خلال الانتخابات القادمة "الثالثة" فى الترتيب خلال عام واحد.


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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن رسم كاريكاتيري

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