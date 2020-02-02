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11.28 مليون برميل إجمالي إنتاج النفط الروسي يوميًا

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:57 م
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بوابة الفجر
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بلغ إنتاج النفط الروسي بلغ 11.28 مليون برميل يوميا في يناير ارتفاعًا من 11.26 مليون في ديسمبر.

ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لرويترز في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ اغسطس حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل.

وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر. وتعتمد رويترز نسبة 7.33 عند تحويل الطن لبرميل.

واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.

وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة أوبك وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بأوبك+ بعد مارس.

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