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الفلسطينيون يقطعون العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بعد رفض خطة السلام

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:49 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن السلطة الفلسطينية قطعت كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن، بعد رفضها خطة سلام في الشرق الأوسط قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتدعو الخطة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تستبعد المستوطنات اليهودية التي بنيت في الأراضي المحتلة وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية شبه كاملة.

وقال عباس في الاجتماع الطارئ الذي استمر يومًا واحدًا ودعا لمناقشة خطة ترامب "لقد أبلغنا الجانب الإسرائيلي بأنه لن تكون هناك علاقات معهم والولايات المتحدة بما في ذلك العلاقات الأمنية". نقلًا عن الصحيفة ديكا تربيتون في بنجلاديش.

ولم يكن لدى المسؤولين الاسرائيليين تعليق فوري على تصريحاته.

وتعاونت إسرائيل وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة في أعمال الشرطة في مناطق الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. ولدى السلطة الفلسطينية أيضًا اتفاقيات تعاون استخباراتية مع وكالة المخابرات المركزية، والتي استمرت حتى بعد أن بدأ الفلسطينيون في مقاطعة جهود السلام التي بذلتها إدارة ترامب في عام 2017.

وأوضح عباس أيضًا إنه رفض مناقشة الخطة مع ترامب عبر الهات، أو حتى استلام نسخة منها لدراستها.

وكرر رفضه "التام" لخطة ترامب، المقدمة يوم الثلاثاء. وقال "لن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس".

وتقترح الخطة أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس كعاصمة لإسرائيل غير قابلة للتجزئة.

أكد البيان الختامي أن الوزراء أكدوا على الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقبلية تقوم على الأرض التي احتلتها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قال وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وثلاثة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين وكذلك العراق ولبنان وآخرون إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في إقامة دولة داخل مناطق ما قبل عام 1967.

بعد أن كشف ترامب عن خطته، ظهرت بعض القوى العربية، على الرغم من الدعم التاريخي للفلسطينيين، لإعطاء الأولوية للعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة والعداء المشترك تجاه إيران بشأن التحالفات العربية التقليدية.

حضر ثلاث دول خليجية - عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة - اجتماع البيت الأبيض حيث أعلن ترامب خطته إلى جانب نتنياهو.

يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إنه سيطلب من حكومته هذا الأسبوع الموافقة على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون خطوة أولى نحو الضم الرسمي للمستوطنات ووادي الأردن - الأرض التي تحتفظ بها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ الاستيلاء عليها عام 1967.

تعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الحرب تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. لقد غير ترامب سياسة الولايات المتحدة لسحب هذه الاعتراضات.

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الكلمات المفتاحية

محمود عباس صفقه القرن القدس إسرائيل والولايات المتحدة

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