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شاهد.. وزير الطيران يتفقد الطائرة المخصصة لإعادة المصريين من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، صورا ترصد تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، الطائرة التي أقلعت صباح اليوم إلى مدينة ووهان الصينية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

والتقى وزر الطيران بالفريق الطبي المرافق للطائرة المتوجهة إلى ووهان الصينية، للاطمئنان على تجهيزات الطائرة، ووجود كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة المصرية من الصين عائدة إلى مصر في غضون 8 ساعات.
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران طائرات الصين أخبار مصر

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