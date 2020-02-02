شاهد.. وزير الطيران يتفقد الطائرة المخصصة لإعادة المصريين من الصين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، صورا ترصد تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، الطائرة التي أقلعت صباح اليوم إلى مدينة ووهان الصينية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.





والتقى وزر الطيران بالفريق الطبي المرافق للطائرة المتوجهة إلى ووهان الصينية، للاطمئنان على تجهيزات الطائرة، ووجود كافة المستلزمات الطبية اللازمة.



