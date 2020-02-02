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تقرير: "إتصالات" الأفضل في الخدمات الصوتية خلال ديسمبر

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.


وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقًا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.


أولًا شركة فودافون: تم قياس (81) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد (35) مدينة وحي أهمها في القاهرة مناطق مدينتي وبدر والعبور وهيليوبوليس ومدينة نصر والسلام وشبرا والزمالك ووسط البلد وحلوان والمقطم والرحاب ومدينة الشروق بالإضافة الى منطقة الشيخ زايد بالجيزة وفي الاسكندرية في مناطق شرق الاسكندرية 1،2،4،5 وغرب الاسكندرية 2.


 ثانيا شركة اتصالات: تم قياس (81) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد (25) مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة والجيزة في مناطق العبور ومدينتي وبدر ومدينة نصر 2 والعباسية والمنيل وشبرا الخيمة وحلوان 1 وحلوان 2 والمقطم والشروق وحدائق القبة وهيليوبوليس وامبابة وفي مناطق غرب الاسكندرية 2.


ثالثًا شركة أورانج: تم قياس (81) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد (34) مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة، والجيزة في العبور وحلوان 1 و2 وامبابة وفي شرق الاسكندرية 2 و4 و5 وغرب الاسكندرية 1 و2 ومرسى مطروح.


لشركة WE: تم قياس (81) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد (49) مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة والجيزة في مناطق مدينتي وبدر والعبور والرحاب والشروق وهيليوبوليس ومدينة نصر2 والمرج والمنيل وشبرا الخيمة والزمالك ووسط البلد وحلوان والمعادي والمقطم ومدينتي الشيخ زايد و6 اكتوبر وفيصل والهرم وامبابة والمهندسين وشرق الاسكندرية 3 و4 وغرب الاسكندرية 1 و2 والساحل الشمالي ومرسى مطروح.


وأظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات.



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