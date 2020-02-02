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أحصل عليها الآن.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020 اليوم الأحد، ويمكنك الحصول عليها من خلال الرابط الخاص بالوزارة، وسنشرح لكم خلال السطور القادمة خطوات الحصول على النتيجة والرابط المخصص لها.

وعلقت الوزارة أن الطلاب بالصف الثاني الثانوي الذين لم يستكملوا الامتحانات الإلكترونية لبعض المواد وتم اختبارهم ورقيًا، ستكون نتيجتها لاحقًا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاولي والثاني الثانوي

1- الدخول على الرابط رابط النتيجة "أضغط هنــــــــــــــا
2- أدخال الرقم القومي الخاص بالطالب
3- أضغط على تحميل مؤشر الأداء للحصول على النتيجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم على جميع لجان التصحيح والكنترولات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي على عدم إعلان النتيجة قبل الموعد الرسمي لها ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

وكانت قد بدأت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "إلكترونيًا للصف الثاني الثانوي وورقيًا للصف الأول الثانوي" في 11 من شهر يناير 2020، وكان قد قام قرابه 5 مليون طالب امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان وخصصت الوزارة مراكز خاصة للتصحيح الإلكتروني للصف الثاني الثانوي.

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