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الصحة: إغلاق 77 منشأة طبية مخالفة خلال شهر يناير

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 77 منشأة طبية خاصة، خلال شهر يناير الماضي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على كافة محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أن المنشآت التي تم إغلاقها من ضمنها 27 مركزًا للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مراكز للتحاليل والاشاعات، وعيادات ومراكز طبية خاصة، موضحا أن المخالفات تنوعت ما بين عدم حصول سواء المنشأة أو العاملين بها على التراخيص اللازمة، أو عدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى في تلك المنشآت.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، حرصا على صحة المواطنين.

من جانبها كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن تلقي 17 شكوى خلال شهر يناير الماضي، حيث تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافته إلى أنه تم معاينة 5 مستشفيات خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى منح 4573 ترخيص مزاولة مهنة لجميع فئات المهن الطبية خلال ذات الشهر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، على إستمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة منشأة طبية الفجر

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