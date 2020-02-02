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محاولة قطر الخبيثة لإجهاض إرادة الشعب السوداني

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:20 م
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تنظيم الحمدين
تنظيم الحمدين
وكالات
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تسعى دويلة قطر لمحاولة اندماج عدد من القوى السياسية الموالية لها في حزب واحد، وضمت تلك الأحزاب المؤتمر الوطني بجانب حزب الإخواني الراحل حسن الترابي "المؤتمر الشعبي" وحركة "الإصلاح الآن".

 

وأشارت مصادر، إلى أن لجأت قطر إلى أساليب تبدو تخريبية لإجهاض ثور الشعب السوداني في مواجهة الحركة الإسلامية السياسية.

 

وتعهدت قطر وتركيا، بتوفير الدعم اللوجستي اللازم لهذا التحالف الجديد، الذي لفظه الشعب السوداني وقواه الحية، حيث يقود احتجاجات منذ 4 أشهر ترمي في الأساس لتطهير البلاد من الحركة الإسلامية السياسية التي طالما ارتبط اسمها بالقمع والفساد.

 

ولفتت المصادر، إلى أن المخطط القطري أثار مخاوف من أن يقود إلى تحرك مضاد يجهض تقدم السودانيين في طريق تحقيق السلام والتحول الديمقراطي.

 

 

 

 

 

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محاولة قطر الخبيثة قطر الشعب السوداني السودان

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