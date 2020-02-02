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"الزراعة" تضبط 759 كيلو لحوم فاسدة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر
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كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من الحملات المستمرة علي المنافذ والأسواق وبيع وتدوال اللحوم ومنتجاتها المختلفة وتقوم الوزارة بتشديد عمليات الفحص واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة لمنع دخول أي أوبئة حيوانية إلى مصر. 

وكشف تقرير صادر عن الهيئة اليوم الأحد، أنه ضمن الحملات التى قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، تم ضبط ما يقرب من 759 كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 21 محضرا في الفترة من 12-1 2020 إلى 18-1 2020.

وأشار التقرير، إلى أنه تحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وآمنة، بلغ إجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة في نطاق محافظة الجيزة 3813 رأس من الماشية فيما بلغ إجمالي مذبوحات الدواجن 214.104 طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة.


 من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
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