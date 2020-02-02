بالأبيض والأسود.. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة

تهتم الفنانة منة فضالي بالتواصل الدائم مع متابعيها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت منة صورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها وظهرت بإطلالة كلاسيك مرتدية "blazer dress"، وتسريحة شعر بسيطة.



وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:" قريبا صور جديدة".



يشار أن الفنانة منة فضالي يُعرض لها حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بت القبايل "، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، محمد الشقنقيرى، محمد رياض، محمود عبد المغني،منة جلال، عمرو عبد الجليل، بهاء ثروت إيمي طلعت زكريا،و من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح،وإنتاج شركة سينرجي



وتقوم بتصوير حاليا مسلسلها "حب عمري" والمسلسل من بطولة ميدو عادل، هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، سامح السريطي، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني.



والجدير بالذكر أن منة تشارك أيضا في فيلم "الموقف"، هو بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، سامي مغاوري، ريكو، محمد الصاوي، بيومي فؤاد، منة فضالي، مراد فكري، عايدة رياض، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، محمد رضا،و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.



