وزير قطاع الأعمال: إعلان مصير "الحديد والصلب" خلال الأسبوع الجاري





كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أن الوزارة سوف تتخذ القرار الأخير بشأن مستقبل شركة الحديد والصلب خلال الأسبوع الجاري في ضوء ارتفاع خسائرها المستمر.





وكان قد تم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل تضم عديد من الخبراء في صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ أنسب القرارت بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، سواء بتصفية الشركة ، أو وضع الخطة الاستثمارية الانسب لانتشالها من خسائرها.





وقال "توفيق" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للشمول المالي، "هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن القرار النهائي الخاص مستقبل شركة الحديد والصلب من قبل اللجنة المشكلة لبحث مصيرها".





ورفض توفيق الخوض في تفاصيل عن القرار الذي سيتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة رأت أنه أنسب قرار للشركة في هذا الوقت.





وبلغ إجمالي خسائر الشركة نحو 1.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي بارتفاع نسبتة 22% على أساس سنوي.







