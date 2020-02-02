الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني









وأبلغ مراقب المباراة سيد عبد الحفيظ برفضه فكرة إلغاء المباراة حتي لا تحدث كارثة في الملعب نظراً للحشد الجماهير الكبير في الجوهرة الزرقاء.









وقال مراقب المباراة لسيد عبد الحفيظ نصاً: "لو قمت بإلغاء المباراة ستحدث كارثة في الملعب".









وتخوف مراقب المباراة من اتخاذ قرار بإلغاء المواجهة خوفاً من رد فعل جماهير الهلال السوداني المشحونة داخل الملعب ولذلك حرص على الخروج باللقاء لبر الآمان.









وكان الأهلي قد تعادل يوم أمس مع فريق الهلال السوداني 1-1 وخطف بطاقة التأهل والعبور لدور الثمانية كوصيف للمجموعة بعد تأهل النجم الساحلي متصدراً عقب فوزه على بلاتينوم بهدفين دون رد.

استفسر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من مراقب مباراة الهلال السوداني يوم أمس على إلغاء اللقاء بعد اقتحام جماهير الهلال للملعب أكثر من مرة خلال سير اللقاء.