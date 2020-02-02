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كنيسة العذراء تنظم يومًا لبعض مخدومي أسرة إعدادي بالمنوفية
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:54 ص
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ماريان عيد
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نظمت كنيسة العذراء بقويسنا، يومًا لبعض مخدومي أسرة إعدادي بكنيسة العذراء للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة.
كان في استقبال أسرة إعدادي، الأب حبيب، راعي الكنيسة، حيث أقيم اليوم في مناخ تسوده المحبة، كما قامت الكنيستان بالصلاة معا، وشارك الأب حبيب بكلمة روحية عن كيف "أحفظ نفسي طاهرًا بالقرب من يسوع والأسرار المقدسة".
واختتم اليوم، بالصلاة من الأب برنابا فانوس، راعي كنيسة العذراء بقويسنا.
كان في استقبال أسرة إعدادي، الأب حبيب، راعي الكنيسة، حيث أقيم اليوم في مناخ تسوده المحبة، كما قامت الكنيستان بالصلاة معا، وشارك الأب حبيب بكلمة روحية عن كيف "أحفظ نفسي طاهرًا بالقرب من يسوع والأسرار المقدسة".
واختتم اليوم، بالصلاة من الأب برنابا فانوس، راعي كنيسة العذراء بقويسنا.
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