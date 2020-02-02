جامعة القاهرة تضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أعدت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه تم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، بجانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كلًا من: نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها.





وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، موضحًا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.