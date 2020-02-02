تحذير.. كورونا تصيب الرجال أكثر من النساء وتعجل بوفاة المدخنين

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا وصلت إلى 304 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة إلى 14380 حالة، منوها بأن فجر اليوم توفت أول حالة بالفيروس خارج الصين، وكانت الحالة في الفلبين.





وأشار "بدران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أننا في حالة حرب عالمية ضد هذا الفيروس القاتل، موضحا أن مجموعة فيروسات كورونا تتكون من 7 أنواع، 4 منهم معروفة منذ 1960 ونصاب بها مع نزلات البرد، وهناك 3 أنواع جديدة، وهما السارس، والميرز، وأخيرا الكورونا الجديد أو النوفل والذي ظهر مؤخرا في الصين.



