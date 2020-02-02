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أحمد عز وفهمي ومحمد ممدوح ينجون من الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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نجا الفنانون أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد والذي ظهر قبل شهر في الصين حيث أودى حتى الآن بحياة 304 أشخاص.

في التفاصيل، فجّر الفنان محمد ممدوح، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن خلال حلقة تلفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان، أنه سافر مع فريق فيلم "العارف" والذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد فهمي، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك.

وكشف أنهم وبعد انتهائهم من التصوير وعودتهم إلى مصر ظهر فيروس كورونا في آسيا في اليوم التالي تماما من وصولهم، كما تم إغلاق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.


يشار إلى أن السلطات الصينية كانت أعلنت، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة.

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