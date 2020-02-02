أستاذ مناهج: الإجابات النموذجية ضد الإبداع ويجب إلغاؤها

ثمنت الدكتورة محبات أبو عمرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تصريح وزير التعليم بشأن سعيه للانتقال بالعملية التعليمية من التلقين إلى الاستمتاع، موضحة أن هذا هو ما ينادي به التربويين منذ سنوات.





وأشارت "محبات"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن تطوير المناهج أولى خطوات تطوير العملية التعليمية، حيث لا يجب أن نكدس عقل المتعلم بمعلومات لا قيمة لها، مطالبة بتحويل 40% من المناهج التعليمية إلى أنشطة.



