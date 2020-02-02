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أستاذ مناهج: الإجابات النموذجية ضد الإبداع ويجب إلغاؤها
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:26 ص
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هدى عبدالرازق
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ثمنت الدكتورة محبات أبو عمرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تصريح وزير التعليم بشأن سعيه للانتقال بالعملية التعليمية من التلقين إلى الاستمتاع، موضحة أن هذا هو ما ينادي به التربويين منذ سنوات.
وأشارت "محبات"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن تطوير المناهج أولى خطوات تطوير العملية التعليمية، حيث لا يجب أن نكدس عقل المتعلم بمعلومات لا قيمة لها، مطالبة بتحويل 40% من المناهج التعليمية إلى أنشطة.
واعتبرت أن الإجابات النموذجية ضد عملية الابداع ويجب إلغاؤها، وترك الأمر لإبداع الطالب، منوهة بأن الوزارة لا يجب أن تحارب الكتب الخارجية وهى أحد أسباب الدروس الخصوصية، خاصة في ظل وجود التابلت وإمكانية أن يبحث الطالب عن المعلومة، معقبة: "المفروض نأتي بالأسئلة من بنك المعرفة وليس الكتب الخارجية".
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